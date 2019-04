Nach Hochwasser bei Wassenberg und Hückelhoven : Plastikflut in der Umwelt – muss das sein?

Beim Hochwasser haben sich Plastikfetzen in allen Farben an den Bäumen verfangen. Foto: Uwe Heldens

HÜCKELHOVEN/WASSENBERG Nach Rückgang des Hochwassers von Mitte März bieten die Ufer der Rur rund um Wassenberg und Hückelhoven keinen schönen Anblick: Überall hängen Plastikfetzen in allen Farben in Büschen und Bäumen. Die Grünen im Kreis Heinsberg fordern jetzt: Schluss mit dem Wegwerfwahn.

Ein verendeter Wal mit 22 Kilo Plastik im Magen und totem Baby im Bauch – solche Dramen nehmen ihren Anfang im Kleinen. Wie sehr die Umwelt durch Plastikmüll beeinträchtigt ist, zeigt eindrucksvoll die Rur. Diskussionen über die Plastikflut auf Wiesen und Feldern nach dem Rur-Hochwasser nehmen Ruth Seidl, Sprecherin des Grünen-Kreisverbands Heinsberg, und Maria Sprenger, Fraktionsvorsitzende im Kreistag, zum Anlass für einen Appell: „Schluss mit dem Wegwerfwahn!“ Der Rückgang des Hochwassers habe das Ausmaß des Plastikkonsums drastisch vor Augen geführt. „Unser Planet erstickt im Plastikmüll. Von rund 35 Millionen Tonnen Plastik, die jährlich in die Umwelt gelangen, finden sich fünf bis 13 Millionen Tonnen im Meer wieder. Auch Müll, der in unseren heimischen Flüssen schwimmt, landet dort.“

Müllsammelaktionen organisieren Vereine und Privatleute seit Jahren. In Myhl gibt’s den Kehraus des Heimatrings, in Ratheim die Aufräumaktion der Angler am Adolfosee. Auch die Grünen waren immer wieder unterwegs, mit Kanu oder zu Fuß, den Dreck, den Uneinsichtige in die Landschaft werfen, einzusammeln, so Sprenger. Doch mit solchen gut gemeinten, aber viel zu kleinteiligen Aktionen komme man der Ursache nicht bei.