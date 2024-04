Gastronomie in Hückelhoven Großer Andrang für 1-Cent-Döner

Auf der Jülicher Straße staut es sich um die Mittagszeit gerne schon mal. Am Donnerstag hatten die Autofahrer, die dort standen, also genug Zeit, um ihre fragenden Blicke schweifen zu lassen. Was bitte ist da los im Ladenlokal direkt neben Subway? Rote, weiße und schwarze Luftballons hängen über der Tür, ein Boxautomat neben der Tür, Hunderte Jugendliche stehen in einer Schlange, die sich beinahe bis zur Kreuzung zieht, und mehrere Security-Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Schlange ordentlich verläuft und sich niemand vordrängelt.