Erstes Fest seit Beginn der Pandemie Großer Andrang beim Brachelener Apfelfest

Info

Konzept Zur Idee des Apfelfestes des Heimat- und Naturvereins Brachelen gehört es, das Fest stets an besonderen Orten stattfinden zu lassen – in diesem Jahr eben in der Kommer Mühle. In der Vergangenheit fand das Fest unter anderem zwei Mal auf dem ehemaligen Rittergut Haus Blumenthal statt.