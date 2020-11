175 Einsatzkräfte löschen Feuer in Hückelhoven : Hoher Schaden durch Großbrand im Gewerbegebiet

Die Feuerwehr hatte ein Feuer im Gewerbegebiet Rheinstraße in Hückelhoven rasch im Griff. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Beträchtlicher Schaden ist am Mittwoch bei einem Großbrand in dem Kunststoff verarbeitenden Betrieb Low & Bonar (früher Mehler) an der Rheinstraße entstanden.

Die nach Brandmeldealarm um 18.15 Uhr anfahrenden Feuerwehrkräfte sahen eine Rauchwolke und fanden die „Paste-Küche“, in der Grundprodukte zur Herstellung von Planen zusammengestellt werden, in Vollbrand. Mit Einsatzstichwort Feuer 3 „Brand Industriehalle“ wurden weitere Einheiten aus dem Stadtgebiet, aus Wassenberg und Kreiseinheiten mit Atemschutzcontainer und ABC-Einheit nachalarmiert.

Bis gegen 22 Uhr waren rund 175 Einsatzkräfte vor Ort. „Die ersten setzten einen Atemschutztrupp mit Hohlstrahlrohr ein und drangen über einen Seiteneingang in die Produktionshalle bis zur Brandstelle vor. Da sich der Brand schon durch die Dachhaut entwickelt hatte, wurde über die Drehleiter ein Wenderohr zur Brandbekämpfung am Dach eingesetzt“, berichtet Feuerwehrsprecher Josef Loers. Da ein direkter Zugang zur Brandstelle anfangs nicht möglich war, wurden zwei weitere Trupps im Außenangriff zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand zeitig auf die betroffene Halle begrenzt und so das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weil die Firma Kunststoff verarbeitet, führte vorsorglich die Messeinheit des Kreises Heinsberg in Windrichtung sowie im Umfeld Messungen durch – alle negativ. Über die Warn-App „NINA“ wurde die Bevölkerung über den Brand sowie eine mögliche Rauch- und Geruchsbelästigung informiert. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Zugang zur Brandstelle vorhanden war, kontrollierte ein Atemschutztrupp den Bereich mit einer Wärmebildkamera und löschte Brandnester.