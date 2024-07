200 Kilogramm synthetische Drogen Größtes Ecstasy-Labor in Deutschland seit 23 Jahren in Hückelhoven aufgedeckt

Bereits am 11. Mai dieses Jahres haben Beamte und Beamtinnen des Zollfahndungsamtes Essen ein 500 Quadratmeter großes professionelles MDMA-Drogenlabor in Lagerhalle in Hückelhoven durchsucht und einen der größten Funde der vergangenen Jahre gemacht. In der Halle in Hückelhoven fanden die Ermittler ein hochprofessionelles Labor zur Herstellung von MDMA vor. Insgesamt wurden dort fast 200 Kilogramm MDMA, rund 4700 Liter Chemikalien zur Herstellung von MDMA und über 130.000 Euro Bargeld sichergestellt. Das haben die Staatsanwaltschaft Aachen und die Zollfahndung Essen am Donnerstagmorgen in einer gemeinsamen Pressererklärung bekannt gegeben. Es sei der bundesweit größte MDMA-Drogenlaborfund seit 23 Jahren gewesen.