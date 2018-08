Graffiti mit der Hückelhovener Streetwork bei den Ferienspielen 2018

Hückelhoven Beim Graffitiworkshop mit Streetworkerin Tatjana Neumann entstanden bunte Kunstwerke – Dieter Geitner war begeistert.

Mit Mundschutz und einer Sprühdose in der Hand wird konzentriert gearbeitet: Der Graffitiworkshop des Kulturrucksacks zog zum dritten Mal in Folge zehn Kinder und Jugendliche an. Das Graffitisprühen war anstrengender als gedacht – zwischen zwei Säulen auf dem Schulhof des Gymnasiums war eine große Folie als „Probierfläche“ gespannt, die die Nachwuchskünstler mit verschiedenen Techniken kunterbunt bemalten, um erst dann die Arbeit an der eigenen Leinwand wieder in Angriff zu nehmen.

Schon am ersten Tag wurde die Kreativität der Teilnehmer gefordert – mit Buntstiften stellten die Jungen und Mädchen zwischen zehn und 15 Jahren eigene Skizzen, Entwürfe und Schablonen auf, die dann später auf die Leinwand übertragen werden sollten. Erst dann ging es an die Sprühdosen: Gut 110 Farbdosen gab es zur Auswahl, unter Anleitung von Danyel Kocar übte die Gruppe verschiedene Techniken und besprühte so ihre eigenen Leinwände. „Was man alles mit dieser Dose machen kann, wissen nur die Wenigsten, aber mit ein bisschen Hilfe klappt es schon ganz gut“, sagte Kocar mit Blick auf die in ihre Arbeit vertieften Kinder. Als die Bilder schon fast fertig waren, besuchte stellvertretender Bürgermeister Dieter Geitner die Gruppe und überzeugte sich selbst vom Talent der jungen Graffitikünstler. „Wenn man an Graffiti denkt, würde man sicher nicht mit solchen Kunstwerken rechnen“, fasste er seinen Eindruck zusammen. Auch für Tatjana Neumann ist es wichtig, dass die Kinder und ihre Eltern sehen, dass Graffiti keine Schmiererei ist: „Dieses Image haftet schon so lange daran, dabei ist es eigentlich Kunst – das sieht man schon daran, dass wir hier nicht mit Dosen aus dem Baumarkt arbeiten, sondern mit künstlerischen Mitteln.“