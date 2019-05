Goldhochzeit in Hückelhoven-Baal : Familie steht weiter im Vordergrund

Christa und Friedel Wortelkamp aus Baal sind seit 50 Jahren verheiratet. Beide wurden in Mülheim an der Ruhr geboren. Foto: Nicole Peters

Baal Bereits als Kinder haben sich Christa und Friedel Wortelkamp in einer katholischen Jugendgruppe kennengelernt – am 9. Mai haben sie Goldhochzeit gefeiert.

Bereits als Kinder haben sich Christa und Friedel Wortelkamp in einer katholischen Jugendgruppe kennengelernt – jetzt feiern sie am 9. Mai Goldhochzeit. Das Paar hat drei Kinder und drei Enkel und für beide steht die Familie nach wie vor im Vordergrund: Sie setzen sich sehr dafür ein. Ebenso waren und sind sie im Ort aktiv.

Friedel Wortelkamp hat lange Zeit Fußball in der Altherrenmannschaft des SV Baal gespielt und war in dieser Zeit zwölf Jahre lang Vorsitzender. Heute ist er Ehrenvorsitzender. Auch in der Interessengemeinschaft (IG) der Baaler Ortsvereine hatte er fünf Jahre als Vorsitzender die Leitung inne. Ehefrau Christa ist Gründungsmitglied beim „Bürgerverein Baal“ und dort immer noch ehrenamtlich engagiert. So gehören die Organisation der Kinderbörse, des Jazz-Frühschoppens, des Kindertrödels und das Packen von 700 Tüten zu St. Martin zu dessen sozialen Aufgaben. 1980 war die Familie nach Baal gezogen. Im Zuge ihrer Vereinstätigkeit in der IG und im Bürgerverein waren die Eheleute zudem etwa bei der Ausrichtung der 1100-Jahr-Feier im Jahr 1993 oder Gestaltung des Pastor-Bauer-Platzes aktiv beteiligt.

Heutzutage reisen beide zudem gerne innerhalb von Europa. Das Paar wurde in Mülheim an der Ruhr geboren. Die Jubilarin kam am 7. Dezember 1946 zur Welt. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester an der heutigen Uniklinik Bochum und arbeitete auch dort. Mit der Geburt der Kinder war sie vorwiegend Hausfrau und später in geringerem Umfang im Kreis Heinsberg beschäftigt.