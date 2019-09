Glückwunsch zur Goldhochzeit : Glücklich über lange, gute Beziehung

Ratheim Das Ratheimer Ehepaar Valeria und Horst Coopmann feiert am Donnerstag seine Goldhochzeit. Vor 50 Jahren lernten sich die beiden in der Hückelhovener Capri-Bar kennen.

Valeria und Horst Coopmann haben sich beim Tanz mit Kapelle in der „Capri-Bar“ in Hückelhoven kennengelernt und es hat dort zwischen ihnen gefunkt. Sie heirateten am 26. September 1969 standesamtlich und feiern jetzt Goldhochzeit. Dazu laden sie Nachbarn, Freunde und Familie ein. Das Paar lebt in Ratheim, hat zwei Söhne und ein Enkelkind. Es ist sehr glücklich, dass seine gute Beziehung bis heute gehalten hat. Die Herrin des Hauses fährt in ihrer Freizeit gerne Fahrrad. Beide gehen zudem viel mit dem Hund spazieren und sie wandern gerne, vor allem in Bayern und Österreich. Darüber hinaus pflegt und hegt sie den Garten, wobei sie Blumen mag und auch mit diesen dekoriert. Der Hausherr arbeitet ebenfalls im heimischen Grün mit und kümmert sich um den kleinen Fischteich. Dazu verfolgt er als Borussia-Mönchengladbach-Fan Fußballspiele am Fernseher oder fährt mit einem der Söhne ins Stadion. Die Jubilarin erblickte am 13. April 1950 in Schaufenberg das Licht der Welt. Nach der Ausbildung zur Spinnerin in Rheydt-Giesenkrichen hat sie dort gearbeitet. Später war sie in einer Polsterei in Wassenberg beschäftigt: Zunächst schnitt sie Füllungen zu und machte dann die Endabnahme für die Möbel. Zusätzlich hatte sie in ihrem Berufsleben mehrere Arbeitsstellen im Kindergarten und in Lebensmittelfachgeschäften. Der Jubilar wurde am 13. September 1948 in Ratheim geboren und hat als Industrie-Schlosser bei der Firma Stump im Ort gelernt. Nach seinem Bundeswehrdienst hat er 30 Jahre lang in der Hückelhovener Zeche Sophia Jacoba als Schlosser unter Tage bis zur Rente gearbeitet. Dort schätzte er die gute Kameradschaft sehr und trifft heute noch viele ehemalige Kollegen in der Stadt.