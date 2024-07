Ehemaliges Café Noir Gizem Gökcek eröffnet das Café Lune in Hückelhoven

Die junge Frau, deren Eltern aus der Türkei stammen, hat die Preise für die ausschließlich selbst gebackenen Kuchen und Torten abgesenkt. Die Stücke sind jetzt deutlich größer und kosten 3,50 statt fünf Euro. Nur der Käsekuchen ist etwas teurer. Auch das umfassende Frühstücksangebot ist nun anders und wartet mit günstigen Preisen auf. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat auch Menemen auf die Speisekarte gesetzt. Die beliebte türkische Eierspeise mit Tomaten, Paprika, Zwiebeln und verschiedenen Gewürzen wie Salz, Pul Biber, schwarzer Pfeffer und Paprikapulver, die besonders an heißen Sommertagen gern gegessen wird, serviert sie unter anderem mit frischen Brötchen, Hirtenkäse, Oliven sowie frisch aufgeschnittener Salatgurke. Eine Portion kostet 5,90 Euro. „Deutsch-türkisch" – so umschreibt die junge Jüchenerin, die vor ihrer Selbstständigkeit in einem Notariat tätig war, das große Frühstücksangebot, für das sie auch Avocado-Creme und Hummus selbst herstellt. Es gibt Rührei mit Lachs oder türkischer Wurst (Sucuk), belegte Brötchen und Stullen mit Thunfischcreme oder Käse zum Vor-Ort-Verzehr oder zum Mitnehmen, süße Waffeln mit heißen Kirschen und Puderzucker oder Pancakes aus eigener Herstellung. Das große Partner-Frühstück für zwei Personen zum Preis von 16,90 Euro beinhaltet unter anderem Aufschnitt, Käse, frisches Obst, Marmelade, Brötchen, Croissants, Oliven sowie gekochte Eier. Aber auch Strammer Max kann im Café Lune bestellt werden, allerdings nicht in der deutschen Variante mit gekochtem Schinken, sondern mit türkischer Geflügelwurst.