Chemische Reaktion am Marienhof : Giftige Gase sorgen für Großeinsatz in Hilfarth

Die Hückelhovener Feuerwehr rettete 71 Menschen aus dem betroffenen Gebäude. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Hilfarth Einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gab es am Donnerstag (1. August) in Hückelhoven-Hilfarth. Am Marienhof (Marienstraße), einem Gebäude mit mehreren Kleingewerbe- und Schulungsbetrieben, war es nach Auskunft der Feuerwehr gegen 13.20 Uhr zu einer chemischen Reaktion gekommen. Dabei sollen giftige Gase freigesetzt worden sein.

Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Wie der Hückelhovener Feuerwehrsprecher Josef Loers berichtet, befreiten die Einsatzkräfte zunächst alle 71 Menschen aus dem betroffenen Gebäude, in dem früher eine Matratzenfirma untergebracht war.

Neun Personen wurden vom Rettungsdienst genauer untersucht, Verletzungen wurden aber nicht festgestellt. Wie es zu der chemischen Reaktion in einem metallverarbeitenden Betrieb kommen konnte, ist noch unklar und wird nun untersucht. Der Einsatzbereich der Feuerwehr erstreckte sich über eine Fläche von fast einem Kilometer.