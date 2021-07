Täter sind unbekannt : Autos der Hückelhovener Tafel mit Farbe beschmiert

Hückelhoven Vorstandsmitglied Monika Eichenauer spricht von einem „gezielten Anschlag“. Die Tafel unterstützt bei der Versorgung der Flut-Opfer.

Monika Eichenauer versteht die Welt nicht mehr. „Wer macht sowas?“, fragt die Ratheimerin entsetzt. Zusammen mit Ehemann Ralf arbeitet sie seit Jahren ehrenamtlich bei der Hückelhovener Tafel mit, gehört auch dem Vorstand an. Als einer der Fahrer sie am vergangenen Sonntag darüber informierte, dass zwei der drei Autos nicht mehr fahrtüchtig seien, machte sich das Paar, selbst vom Hochwasser schwer betroffen, sofort auf den Weg zur „Tafel-Zentrale“ am Friedrichplatz.

Die Nachbarn am Friedrichplatz haben nichts Auffälliges bemerkt. „Aber Spraydosen machen ja auch keinen Krach“, meint Monika Eichenauer. Eine Anwohnerin habe berichtet, dass ihr Hund mal angeschlagen habe, was aber keineswegs ungewöhnlich sei. Wann der feige Anschlag passiert ist, lässt sich daher nicht genau eingrenzen – irgendwann am vergangenen Wochenende. Monika und Ralf Eichenauer hoffen nun, dass die Täter gefasst werden, haben aber wenig Hoffnung. Die Lackfarbe wurde inzwischen von den beiden betroffenen Fahrzeugen in mühevoller Arbeit und mit großem Zeitaufwand entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Hückelhovener Tafel unter der Rufnummer 02433 445986 entgegen.