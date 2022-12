Mit Haftbefehl gesucht Hückelhovener begleicht Geldstrafe am Flughafen Düsseldorf

Die Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro konnte von dem in Hückelhoven lebenden Mann jedoch vor Ort bei der Bundespolizei beglichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 350 Tagen abgewendet werden. Im Anschluss trat der Mann daher seinen anvisierten Flug in die Türkei an.