Beim monatlichen Stammtisch in Hückelhoven : Geschichtsstammtisch diskutiert über den Straßenverkehr

Hückelhoven Für eine perfekte Anbindung des Industriegebiets in Lindern müsste der Landrat nur mal in seine Schublade greifen, sagt der langjährige CDU-Politiker Hans-Josef Heuter.

Jeden dritten Mittwoch des Monats trifft sich der Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande (HEL) zu seinem Stammtisch. Dabei geht es häufig um Themen, die immer wieder aktuelle Fragen aufwerfen. So auch in der jüngsten Sitzung im Januar. Da beschäftigte sich der Arbeitskreis mit der kommunalen Neugliederung der Region vor genau 50 Jahren.

Dabei heiß diskutiert: die Umgehungsstraße L 364n, Ortsumgehung Hückelhoven zwischen dem Zentrum und Doveren und deren Funktion als eventueller Zubringer für das riesige Industriegebiet Lindern. So wurde die Forderung laut, der Landrat brauche nur in seine Schublade zu greifen, dann hätte er die beste Anbindung des Industriegebiets Lindern an die Autobahn in der Hand. Geäußert wurde sie von Hans-Josef Heuter, ein Aktiver des Heimatvereins Schafhausen, der lange Jahre im Kreistag und im Landschaftsverband Rheinland für die CDU Politik machte. Seine Spezialgebiete waren Straßen- und Wasserbau.

Willi Spichartz, Leiter des Arbeitskreises und ehemaliger SPD-Stadtverordneter in Hückelhoven, gab zu bedenken, dass selbst nach eventueller Fertigstellung der Umgehung Hückelhoven/Doveren eine Anbindung Linderns über die L 364n völlig illusorisch wäre, da eine Umgehung Hilfarths, die dazu notwendig wäre, sich noch nicht einmal in einem ersten Planungs-Beteiligungsverfahren befände. Alle Erfahrungen mit Landesstraßen-Bauten zeigten, dass es vom Pla-nungsbeginn bis zum Baustart nicht weniger als 30 Jahre dauere. Er verwies auf die Umgehung Ratheim/Millich der Landesstraße 117. Da habe die Stadt den Planungsauftrag vom Land selbst übernommen – und das sei bereits 1998 geschehen, bis zur Fertigstellung werde es noch bis 2023 dauern.

Der nächste Stammtisch findet am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in der Gaststätte Windelen in Hilfarth statt. Thematisch wird die Sonderstellung der Stadt Hückelhoven im Bezug auf den Gebrauch von Mundart behandelt. Die hänge mit der Wirtschaftsgeschichte der Stadt zusammen, die ab den 1920er Jahren Tausende von Bergleuten vor allem im Ruhrgebiet an- und abwarb. Die Arbeiter kamen mit ihren Familien und brachten einen westfälischen Einschlag mit, das „Ruhrpöttische“, das in Hückelhoven und Schaufen-berg gegenüber dem rheinischen Plattdeutsch dominant wurde. Die Teilnehmer sind für weitere Thenanregungen offen, Interessierte können gerne vorbei kommen.