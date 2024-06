19-Jähriger tötet Schwangere und Ungeborenes Tränenreicher Prozessauftakt gegen Ratheimer Unfallfahrer

Am Montag begann der Prozess gegen den 19-jährigen Niklas W., der am 5. November in Ratheim eine 31-jährige hochschwangere Frau angefahren haben soll. Kostenpflichtiger Inhalt Das ungeborene Kind konnte trotz Notkaiserschnitts an der Unfallstelle nicht gerettet werden, auch die junge Frau erlag noch am selben Abend ihren schweren Verletzungen. Niklas W., betrunken und unter Drogeneinfluss, war nach dem Aufprall einfach weitergefahren, sodass ihm die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach unter anderem fahrlässige Tötung und versuchten Mord vorwirft.