Komiker-Duo in Hilfarth : In Stöckelschuhen auf die Zugspitze

Wigald Boning (l.) und Bernhard Hoëcker beantworteten im Rahmen ihres Auftritts in Hilfarth die Fragen der Besucher mit viel Humor. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

HILFARTH Das bekannte Komiker-Duo Wigald Boning und Bernhard Hoëcker machte Station beim Hilfarther Biergarten-Kultursommer im Haus Sodekamp-Dohmen. Das Publikum hatte jede Menge zu lachen.

Seine Schwester war zwei, er fünf, als er mit ihr „Im Friseursalon“ spielte und ziemlich viele Haare abschnippelte. Die Mutter war entsetzt. Wigald Boning, Fernsehmoderator, Komiker und Musiker, bekannt geworden durch RTL-Samstag-Nacht und mit der Band „Die Doofen“, gesteht dem Hilfarther Publikum, was er in seiner Kindheit angestellt hat. „Gute Frage“ hat der mittlerweile 53-Jährige das Bühnenprogramm genannt, mit dem er zusammen mit Bernhard Hoëcker unterwegs ist. Dabei macht das Ulk-Duo auch Station beim Hilfarther Biergarten-Kultursommer, den Sodekamp-Chef Frank Dohmen wegen des schlechten Wetters diesmal in den Festsaal verlegt hat.

In Vorbereitung auf ihren Auftritt in Hilfarth haben die beidne die Gegend unsicher gemacht, neben einem türkischen Supermarkt eine weitere Attraktion entdeckt – den „Zechenberg“, wie sie die Halde nennen, die die größte Erhebung der Stadt darstellt. Improvisieren ist genau ihr Ding, und so gelingt es Boning und Hoëcker (50), der bekannt wurde als ständiges Mitglied im Rateteam von „Genial daneben“, spontan ein neues Hückelhoven-Lied zu dichten. Das Konzept der Bühnenshow ist einfach: Die Zuschauer dürfen Fragen stellen, wahlweise durch persönliche Ansprache oder – für die weniger Mutigen – Ausfüllen einer Karte. Und so kommt es, dass das Hilfarther Publikum im Laufe des knapp zweieinhalb Stunden langen Programms vieles über die beiden Entertainer erfährt. Zum Beispiel, dass es Wigald Bonings nicht ganz alltäglicher Lebenstraum ist, in Stöckelschuhen auf die Zugspitze, immerhin Deutschlands höchste Berg, zu klettern. Dass Bernhard Hoëcker sich eine WG mit ihm durchaus vorstellen kann, sofern die Gästezimmer für die Kinder 200 Kilometer weit weg sind.