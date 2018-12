Widerstand in Hückelhoven : Gegner der L 364n sammeln Mitstreiter

Im Feld zwischen Hückelhoven und Doveren (links das Wäldchen am Junkerberg) steht im Feld ein großes Protestplakat gegen die L 364n. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Gegen den Bau der L 364n formiert sich Widerstand. Protest gegen die Ortsumgehung Hückelhoven wächst mit einer Unterschriftensammlung und Waldspaziergängen ab Doveren. Bürger sind gegen die Zerschneidung des Junkerbergs.

Zwei Jahrzehnte lag das Projekt auf Eis. Für die Ortsumgehung L 364n, die Verkehr zwischen Hückelhoven und Doveren ableiten und für Entlastung der Gladbacher Straße, Markt und Dinstühlerstraße sorgen sollte, gab es kein Geld vom Land. Jetzt stehen die Zeichen anders in NRW, vor einem Jahr wurde Geld freigegeben. Und spätestens mit Fertigstellung des Kreisverkehrs an der A 46, der ein (noch) totes Ende in Richtung Feld und Wald hat, wird sichtbar, wo die Umgehungsstraße verlaufen könnte. 2004 wurde der Planfeststellungsbeschluss gefasst.

„Sag nein zur sinnlosen Zerstörung der Natur am Junkerberg“ fordert eine Bürgerinitiative im Internet, auf Wurfzetteln und einem Flyer, der zum Neujahrs-Waldspaziergang (14 Uhr ab Dorfgemeinschaftshaus Doveren) zum „bedrohten Junkerwald“ einlädt. „Sinnlos und planlos“ sei der Bau der L 364n. Ein großes Plakat steht im Feld an der Hückelhovener Straße, an der L 117 wurde ein Pfahl errichtet, der die Höhe der Trasse (sechs bis sieben Meter) markiert.

Info 2252 Menschen unterstützen Petition Waldspaziergang Dienstag, 1. Januar, 14 Uhr, ab Dorfgemeinschaftshaus Doveren, Provinzialstraße, zum Junkerberg. Ein Infotreffen findet an der gleichen Stelle statt am Sonntag, 30. Dezember, 12 Uhr. Petition Juliane Kampmann startete im September eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Landtags, die bislang 2252 Menschen unterstützten, davon 1981 in NRW. Parteien Die CDU bekräftigte kürzlich ihr Ja zur Umgehung, wobei Doverener Stadtverordnete zu den Kritikern zählen. Die Grünen stehen der L 364n seit längerer Zeit kritisch gegenüber. Die SPD will das Projekt stoppen und die 20 Jahre alte Planung neu diskutieren. Beraten wird der Antrag im Bau- und Umweltausschuss am 29. Januar. Internet Informationen und Petition sind zu finden unter: www.junkerberg.com; l364n.wordpress.com

Rosemarie Sester, die vor eineinhalb Jahren nach Doveren zur Schöffenstraße zog, sieht in der geplanten Straße nur die Verschiebung eines Verkehrsproblems: „Ich wusste nicht, dass da eine Straße geplant ist.“ Inzwischen hat sie sich bei StraßenNRW die Pläne erläutern lassen. Für sie ist „sehr vieles noch mit Fragezeichen behaftet“. 2,5 Kilometer, fünf Brücken, Kostensteigerung von zwölf auf rund 19 Millionen Euro. „Für mich erschließt sich der Sinn nicht.“ Zudem liege die Ortsumgehung am Friedhof Lieberg, der als Ort der Ruhe doch nicht über 55 Dezibel beschallt werden dürfe.

CDU-Mitglieder aus Doveren teilen die kritischen Ansichten vieler Bürgerinnen und Bürger. Diese Kritik sei von diesen im Gegensatz zu den jetzigen Bedenkenträgern auch schon bei den damaligen Planungen geäußert worden, und dies gehöre auch zu einer konstruktiven Auseinandersetzung innerhalb einer Partei dazu, stellte CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle fest.

Für die CDU macht die Umgehung Hückelhoven nur Sinn, wenn sie auch um Hilfarth weiter gebaut wird: „Stadt, Kreis und Land werden die Fortführung der L 364n mit großem Nachdruck betreiben“, so Schnelle. Der Blick richtet sich auf die Erschließung des Industriegebietes Geilenkirchen-Lindern, im anstehenden Strukturwandel des Rheinischen Reviers eine wichtige Maßnahme. Schnelle mahnt: „Es wäre mehr als fahrlässig, den jetzigen Bau und die weitere Planung durch einen Aufschub des ersten Abschnitts zu gefährden. Die Konsequenz wäre, dass der Verkehr von und nach Lindern eine zusätzliche Belastung für Hückelhoven, Hilfarth und Brachelen darstellen würde.“



Die Umweltverträglichkeitsstudie steht aus, zudem die Klage eines Landwirts – das Baurecht sei nach so vielen Jahren wieder verwirkt. Thomas Schnelle argumentiert, zum Baubeginn gehöre schon der Grunderwerb, davon sei nach gängiger Rechtsprechung auszugehen.

Waldspaziergang-Initiator Eckhard Escher und seine Mitstreiter fordern

den sofortigen Stopp der Bauarbeiten zur L 364n, die vom Autobahnanschluss Hückelhoven-Ost bis zur L 117 zwischen Hückelhoven und Doveren führen soll. Der Neubau der L364n stelle „einen massiven Einschnitt in das Naherholungsgebiet am Junkerberg dar, zerstört die Natur am Junkerberg und verschwendet Steuergelder in Höhe von zwölf Millionen Euro für die lediglich 2,5 Kilometer lange Strecke“. Wegen „Nutzlosigkeit dieser Straße“ fordern die Protestler den Aufschub des Baus, „bis ein sinnvolles Konzept zur Entlastung der Bürger von Hückelhoven, Doveren und Hilfarth erarbeitet und genehmigt ist“.

„Rettet den Junkerberg und unser schönes Rurtal“, lautet der Appell der Bürgerinitiative auf ihrer privaten Homepage. Die Argumente: Viele Bürger verbringen in der Natur rund um den Junkerberg ihre Freizeit. Zudem wird der Wald vom Waldkindergarten Doveren und verschiedenen Sportvereinen genutzt. Jährlich findet der Crosslauf „Rund um den Junkerberg“ statt. Die jetzt geplante Streckenführung würde den Lebensraum der Wildtiere durchschneiden. Der Entlastung der Achse durch Hückelhoven stehe eine erhebliche Mehrbelastung für die Kreuzung Jülicher-/Dinstühler-/Hilfarther Straße sowie für die Ortsdurchfahrt Doveren gegenüber.