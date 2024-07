An Schacht IV in Hückelhoven Gedenktafel erinnert an Gräueltaten der Nazis

Der Heimatforscher hatte zuvor Zeitzeugen und Ehrengäste eingeladen, die ihre Beiträge zum Thema mit den anderen Anwesenden teilten und spannende Einblicke in die Geschichte lieferten. Herbert Sakowski war als kleiner Junge schon einmal an der Hückelhovener Zeche, am Dienstag kehrte er wieder zurück und stellte fest: „Ich war vor 80 Jahren schon mal hier, heute erinnert mich nichts mehr an das, was ich damals vorgefunden habe“. Damals, das betonte er, sprengte das Gesehene jeden Rahmen, heute ist die Zeche schon seit mehr als 25 Jahren geschlossen.