470 Nazi-Morde seit Ende der 60er Jahre „Nie wieder – ist jetzt“

Später forderte Knubben zusammen mit Bruno Bürger dazu auf, die noch lebenden Zeitzeugen der NS-Zeit mehr danach zu fragen, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Auch Bürgermeister Bernd Jansen machten die Proteste gegen Rechtsextremismus Mut. Er betonte, dass die NS-Maschinerie „keine Hierarchie der Opfer“ kannte. „Der Wille zur Vernichtung des anders Denkenden, des anders Fühlenden, des anders Lebenden machte potenziell jeden zum Objekt einer monströsen Disziplinarmaschinerie. Auschwitz – in keinem Wort drückt sich die Vernichtungspraxis erbarmungsloser aus.“ Umso unverständlicher sei, dass heute noch Menschen all dies verleugneten, ja verteidigten. Er verwies auf 470 Nazi-Morde seit Ende der 60er Jahre. Es gelte, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus schon in ihren Anfängen zu begegnen. Hückelhovens Innenstadt-Geschäftswelt, so veranschaulichte es Hans-Jürgen Knubben in einem fiktiven Stadtrundgang, wäre ohne Ausländer nahezu tot.