Feuerwehreinsatz in Hückelhoven : Gasaustritt bei Imbiss verläuft glimpflich

Feuerwehreinsatz in Hückelhoven

Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot aus - so ist es vorgeschrieben (Symbolfoto). Foto: Christian Breuer

Hückelhoven Schreck in der Abendstunde: Der Verschluss einer Propan-Gasflasche ließ sich nicht mehr schließen, es strömte unkontrolliert Gas aus. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, rückte die Feuerwehr - wie vorgeschrieben - mit einem großen Aufgebot auf.

Am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 21 Uhr wegen eines Gasaustritts in einem Imbissbetrieb alarmiert. Gemäß der Alarm-Ausrückeordnung wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Hückelhoven, Ratheim, Kleingladbach, Millich, Hilfarth und der GSG Einheit des Kreises Heinsberg rausgeschickt.