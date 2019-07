Aktion in Ratheim : Familienfest im „Nest“ gefeiert

Aktion in Ratheim

Ratheim Bei heißem Wetter fand im „Nest“ in Ratheim ein Fest für Familien statt.

Die Kosten dafür wurden von der Stiftung der Deutschen Bank übernommen. Besonderes Highlight war der Eiswagen im Retro-Stil, an dem sich alle mit leckerem Eis versorgen konnten. Ein Bienenquiz, eine Hüpfburg, Kinderschminken und viele Spielstände sorgten dafür, dass es niemandem langweilig wurde. Es war eine Veranstaltung des Projekts liveErleben, und es sind in Ratheim in diesem Jahr noch ein Familienausflug und eine Weihnachtsfeier geplant.