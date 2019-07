St.-Marien-Schützen feiern : Frühkirmes in Hilfarth mit Schülerprinz Tom Mirbach

Hilfarth Die St.-Marien-Bruderschaft Hilfarth 1821 feiert vom 5. bis 8. Juli Frühkirmes. Samstag „Rur in Flammen“.

Am Samstag, 6. Juli, 19 Uhr, heißt es für die Schützen Antreten an der Gaststätte Windelen zum Errichten des Ehrenmaien bei der Majestät. Dann zieht der Zug zum Festplatz vor Sodekamp-Dohmen zum Event „Rur in Flammen“. Die Vereine treffen sich am Sonntag um 8 Uhr zum Abholen der Majestäten. Von dort geht es zur Kirmesprozession, Festmesse, Kirchenparade und zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Der große Festzug zieht um 16 Uhr ab Marienstraße über Breite Straße durch Hilfarther Straßen bis Sodekamp-Dohmen, wo die Schützen nahtlos übergehen zum Schützen- und Schülerprinzenball wieder mit „Funtime“.