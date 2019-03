Konzert in Hilfarth: Schlager de luxe auf Mandolinensaiten

Hilfarth Kammerchor Gymnasium Geilenkirchen und Orchester Wandervogel unterstützten das Mandolinenorchester Rurperle.

Wil Cremers, seit 35 Jahren der Dirigent der Hilfarther Zupfinstrumentenspieler, hatte für das unterhaltsame Programm viele bekannte Schlagermelodien neu arrangiert, darunter „Leinen los“ von Santiano, Vangelis’ „Conquests of Paradise“ und John Miles’ bekannter Rocksong „Music“. Beim Metallica-Hit „Nothing else matters“ griff Cre­mers selbst zur Gitarre, ließ sich bei seinem Solo von den Hilfarther Hobbymusikern begleiten, sang auch.

Dann hatten die Mädchen und Jungen aus dem Kammerchor des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula Geilenkirchen ihren großen Auftritt. Deutsch- und Musiklehrer Thomas Gottschalk gründete das erfolgreiche Ensemble 2015 für Mittel- und Oberstufenschüler, die bereits über erste Gesangserfahrungen verfügen. Beim WDR-Wettbewerb „Bester Chor im Westen“ landeten die sangesfreudigen Geilenkirchener Gymnasiasten Ende November auf Platz 4. Zu ihrem Gastauftritt in der Hilfarther Aula hatten die Schülerinnen und Schüler einen bunten Querschnitt ihres umfangreichen Repertoires mitgebracht. „Viva la Vida“, der bekannte Coldplay-Hit aus dem Jahr 2008, war ebenso dabei wie ein ABBA-Medley oder auch „I could have danced“ aus dem berühmten Musical „My Fair Lady“. „Barbara Ann“ von den Beach Boys wurde ebenso gekonnt präsentiert wie der „Cup Song“ aus dem Film „Pitch Perfect“ und „Blame it on the Boogie“ von der Jackson Family.