Musikverein Freisinn Sonntagskonzert auf dem Baaler Sonnenhügel

„Außerdem werden wir die Rock-Hymne ‚Livin‘ on a Prayer‘ von Bon Jovi in einer besonderen Version aufführen, die speziell für Blasmusik arrangiert wurde. Ein weiterer Höhepunkt unseres Programms ist das Stück ‚In the Mood‘, das ursprünglich von Glenn Miller und seiner Band aufgeführt wurde und noch heute als eine der bekanntesten Jazznummern gilt“, so der Geschäftsführer weiter. Er freue sich, dass das Nachwuchsorchester an diesem Nachmittag ebenfalls vertreten sein wird. Die erwachsenen Musiker werden vier Stücke aufführen und ihr Talent nach weniger als einem Jahr Lernzeit zeigen. „Wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs und freuen uns, dass sie mit uns gemeinsam auf der Bühne stehen werden“, betont Neef. Das Konzert ist Teil der „Sonntagskonzerte“ der Stadt Hückelhoven. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.