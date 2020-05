Badespaß in Brachelen : Freibad Kapbusch öffnet am Pfingstsamstag

Hückelhoven Mit maximal 1200 Besuchern, die an der Kasse registriert werden, startet am Pfingstwochende der Badebetrieb am Natursee in Brachelen. Die Stadt startet den Freibadbetrieb mit Hygieneauflagen.

Das Freibad am Kapbusch öffnet erstmals am Pfingstsamstag, 30. Mai. Das teilte Bürgermeister Bernd Jansen in der Ratssitzung am Mittwoch in der Aula mit. Im Hygienekonzept sei der Platz am Natursee in Brachelen mit 1500 Personen errechnet worden. „Wir starten mit maximal 1200 Personen und Gästeerfassung an der Kasse“, sagte Jansen. „Beim Hallenbad warten wir noch auf Hygienevorschriften des Landes.“ Der Bürgermeister verkündete ebenfalls das offizielle Aus für die Pfingstkirmes. In Hückelhoven entfallen ebenso die Seniorenfahrten, das Ehrenamtsfest, der NEW-Musiksommer sowie die SommerMusik Schacht 3. Viel weiter nach vorn kann die Stadt derzeit nicht blicken. „Wir hoffen noch, dass das Cityfest Anfang September stattfinden kann.“ Bei den Sportplätzen laufe der Betrieb verhalten an, so Bernd Jansen.