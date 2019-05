Baden bei Brachelen : Freibad Kapbusch öffnet am 1. Juni

Brachelen Sonnenhungrige Wasserratten können ab Samstag am Freibadstrand ausprobieren, wie warm das Wasser im Natursee Kapbusch ist.

Für das Wochenende sind Temperaturen bis knapp an die 30 Grad vorausgesagt, und das Team vom Freizeitbad Hückelhoven freut sich auf die Sommersaison 2019 im Freibad Kapbusch. Der Strand am Natursee an der L364 in Brachelen öffnet ab Samstag, 1. Juni. Neue Wasserspielgeräte, ein Volleyballplatz, Spielboot und Liegewiesen laden zum Verweilen ein. Wer es sich gemütlich machen will, trinkt am Imbiss einen Kaffee oder gönnt sich eine Currywurst mit Pommes.