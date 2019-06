Badesaison startet in Brachelen : Heiß, heißer, Freibad Kapbusch

Brachelen Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang öffnet der Natursee bei Brachelen. Schon am Samstag wird die 30-Grad-Marke geknackt. Die Schwimmmeisterinnen messen Wasser- und Lufttemperatur – Wasser 21 Grad Celsius, Luft knapp über 30.

Für Schwimmmeisterin Marion Grebe und ihre Kollegin Michelle Franke ist es eine Premiere – wie auch für die vielen Badegäste. Die erste Öffnung des beliebten Natursee-Geländes nach der Winterpause, der erste Einsatz an der frischen Luft. Nach dem Saisonende in Brachelen waren die städtischen Bediensteten im Hückelhovener Hallenbad eingesetzt. In ihren knallroten, ärmellosen Shirts und den kurzen Hosen sind die beiden Frauen schon von weitem gut zu erkennen. Zum Saisonstart haben Marion Grebe und Michelle Franke viel zu tun – sie inspizieren Toiletten, Dusch- und Umkleidekabinen, säubern die blaue Wasser-Plattform, die im See zur Erholungspause einlädt.