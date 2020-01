Leitungsteam in der Bredouille : Die Frauenhilfe in Ratheim hat Nachwuchssorgen

Auf einen gelungenen Friedens-Aktionstag blickten im Juli 2019 (v. li.) Pfarrerin Ute Saß, Pfarrerin Dagmar Müller und Monika Zilkenat, Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauenhilfe im Kirchenkreis Jülich, zurück. Foto: Johannes de Kleine

Ratheim Das Frauen-Netzwerk weiß nach Verabschiedung des alten Leitungsteams nicht, wie es nun 2020 weitergeht.

Die evangelische Frauenhilfe der Gemeinde Ratheim-Gerderath sucht neue Freiwillige. Am 1. Januar 1899, vor 121 Jahren, gründete sich die Evangelische Frauenhilfe unter Schirmherrschaft von Kaiserin Auguste Victoria in Berlin. In einer Zeit, als Frauen aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben noch weitestgehend ausgeschlossen waren, kamen nun evangelische Frauen zusammen, um sich gesellschaftlich zu engagieren und Frauen zu unterstützen, die zum Beispiel verwitwet waren, deren Kinder schwer erkrankt oder deren Männer arbeitslos geworden waren. Hier leisteten sie nicht nur praktische Unterstützung, sondern auch finanzielle.

Die Treffen begannen immer mit einer Andacht – so ist das heute noch: Die Frauen knüpfen neue Kontakte, sind gesellig beieinander, finden Halt und in den unterschiedlichen Themen immer wieder etwas Neues. Schon bald verbreitete sich die Evangelische Frauenhilfe. In der Gemeinde Ratheim-Gerderath entstand sie vor etwa 71 Jahren, damals als kleiner, eigenständiger Ableger im Ortsteil Ratheim, der kirchlich noch zur Evangelischen Gemeinde Wassenberg gehörte. Seitdem ist die Frauenhilfe in Ratheim aktiv und hat nicht nur die Gemeinde tatkräftig bei verschiedenen Aktivitäten und finanziell bei vielen Anschaffungen unterstützt, sondern auch Institutionen wie das Müttergenesungswerk. In den letzten 20 Jahren bildete sie eine Brücke zur offenen Jugendarbeit, laut Gemeinde ein Gewinn für beide Seiten.

Regelmäßig finden die Treffen der Frauenhilfe statt, an denen etwa 30 Frauen – unabhängig von ihrer Konfession – teilnehmen, in all den Jahren immer von einem Leitungsteam aus Frauen mit viel Herz gestaltet. „Mit der Verabschiedung unseres langjährigen Leitungsteams haben wir nun Nachwuchssorgen und suchen dringend Frauen, die einfach nur helfen möchten bei der Organisation eines monatlichen, geselligen Nachmittags, aber auch Frauen, die bereit sind, die Frauenhilfe zu leiten. Ideen und Unterstützung von Seiten der Gemeinde sind gegeben“, so Gabi Ringler. Bei Interesse an einer „erfüllenden Aufgabe, die Freude macht“, melden sich Frauen bitte im Gemeindebüro, Telefon 02433 5448.

(RP)