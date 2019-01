Schacht 3 Hückelhoven : Frauen der Kumpel verkaufen Trödel im Barbarastollen

Großveranstaltungen und die Sanierung von Schacht 3 prägen für den Förderverein das Jahr. Im Barbarastollen gibt’s einen neuen Trödelmarkt. Foto: KNAPPE (ARCHIV)

Hückelhoven Im Besucherbergwerk Sophia-Jacoba ist der Terminkalender 2019 gut gefüllt. An Schachtturm und Maschinenhaus schreitet die Sanierung voran.

Zahlreiche Veranstaltungen und Führungen durch das Besucherbergwerk hat der Förderverein Schacht 3 für das neue Jahr geplant. Indessen wird die Sanierung von Förderturm und Maschinenhaus weiter vorbereitet. „Der Gerüstbau wird Mitte Januar fertig“, sagte Vorsitzender Detlef Stab, „die Arbeiten gehen zügig voran.“ Vorbereitet wird auch schon das Sandstrahlen und der Stahlbau an dem Fördergerüst, das einmal den Korb von Sophia-Jacoba bewegte.

Erstmals planen die Frauen der ehemaligen Bergleute, die jeden Donnerstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr mit der aktiven Mannschaft am Besucherbergwerk arbeiten, einen eigenen Trödelmarkt. Sie bauen ihre Stände am Sonntag, 3. Februar, im Barbarastollen auf und verkaufen Gebrauchtes von 10 bis 17 Uhr. Die Besucher werden dann mit Gegrilltem und Getränken bewirtet. Die großen Trödelmärkte, die einen guten Ruf weit über die ehemalige Zechenstadt hinaus genießen, finden statt am 5. Mai, 7. Juli und 6. Oktober.

Info Ehemalige Bergleute halten Schacht in Schuss Förderverein In dem vor der Zechenschließung (27. März 1997) gegründeten Förderverein Schacht 3 muss man nicht selbst Kumpel gewesen sein. Die meisten der rund 1000 Mitglieder sind vermutlich keine Bergleute und haben nicht einen Tag unter Tage gearbeitet. Mit zehn Euro Jahresbeitrag kann man die Bergbautradition in Hückelhoven unterstützen (www.schacht-3.de). Belegschaft Sophia-Jacoba ist seit 21 Jahren Geschichte, aber es gibt noch immer eine „Belegschaft“. Viele Aktive arbeiten jeden Donnerstagmorgen an Schacht 3. Es wird gehämmert, gestrichen, gesägt. Es gilt aber auch, tausende Fotos im Archiv zu ordnen. Ehemalige Bergleute organisieren riesige Trödelmärkte, aus deren Erlösen sie den Betrieb der Anlage finanzieren, und führen Besuchergruppen durch den Barbarastollen.

Der erste Tag des offenen Bergwerks ist für den 10. März geplant, weitere stehen im Terminkalender am 19. Mai (Internationaler Museumstag), 8. September und 3. November. Zahlreiche Gruppen haben sich bereits zu Führungen bei Heidi Appelt angemeldet. Sie koordiniert Besichtigungen, die unter Telefon 0157 85038181 vereinbart werden können.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Schacht 3 findet am 15. März im Maschinenhaus statt. Die Bergkapelle Sophia-Jacoba gibt ihr Jahreskonzert am 27. April in der Aula sowie ein Konzert am Schacht am 12. Mai, und sie spielt zur 50-Jahr-Feier der Stadt am 25. und 26. Mai. Traditionell ruft der DGB-Kreisverband Heinsberg zu seiner Maikundgebung am 1. Mai auf dem Gelände des Besucherbergwerks auf.

Zwei Großveranstaltungen sind die SommerMusik Schacht 3 vom 16. bis zum 18. August mit Angelo Kelly & Family sowie Roland Kaiser als Top-Acts und die Wep-Autokinonacht am 20. und 21. September.



Beteiligt ist der Förderverein Schacht 3 auch beim Cityfest „Hückelhoven brummt“ vom 6. bis zum 8. September, bei der Mineralienbörse am 17. November in der Aula in Hückelhoven und beim Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus vom 30. November bis zum 8. Dezember.

Zurzeit sind die Aktiven dabei, ihren Transporter zu überarbeiten, und haben einen neuen Schrank für die Schachthalle gebaut. „Wir haben immer was zum Brasseln“, sagt Detlef Stab, der Vorsitzende des Fördervereins. 25 bis 30 Mann und Frau gehören zum festen Stamm, der ehrenamtlich für den Erhalt des Bergbauerbes arbeitet. „Auch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Industriedenkmalpflege klappt gut“, unterstreicht Stab.

Gut nachgefragt ist die Sozial- und Rentenberatung im Maschinenhaus durch den Versichertenältesten. Rund 15 Personen kamen schon zu Jahresbeginn, um sich hier Rat einzuholen.

Mit Bedauern wurde das Aus für den Schachtchor am Jahresende zur Kenntnis genommen. Zuletzt waren durch Todesfälle und Krankheit nur noch acht Sänger aktiv. „Das tut uns sehr leid, denn sie wurden überall herzlich aufgenommen“, kommentierte Detlef Stab das Ende des Ensembles in weißen Arbeitshosen, blau-weiß gestreiften Bergmannshemden und orangefarbenen Halstüchern, „aber Auftritte waren leider nicht mehr machbar.“ Bei hohem Altersdurchschnitt konnte kein Nachwuchs gewonnen werden.