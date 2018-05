Hückelhoven: Fräulein Lorchens Liaison

Bäcker Hermann Knuddelmeyer (Uwe Zahren), Apollonia, seine Frau (Elfi Hohenforst) und Hans Palm (Torsten Schmitz), der heimliche Verlobte ihrer Tochter, in einer Szene Foto: RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Lambertus-Theater bot beste Unterhaltung. Altes Millowitsch-Stück an die Rur und zur Haagstraße verlegt.

"Bei uns im Viertel" heißt das unterhaltsame Volksstück in fünf Akten aus der Feder von Willy Millowitsch senior, das die insgesamt 14 Akteure des integrativen Lambertus-Theaters bei zwei gut besuchten Vorstellungen zur Aufführung brachten. Regisseurin Ulrike Niehsen und ihre bunt gemischte Truppe - spielbegeisterte Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Lambertus sowie Bewohner aus Haus Schnorrenberg, dem Projekt für Betreutes Wohnen für Menschen mit Handicap - hatten sichtlich Spaß an der turbulenten Inszenierung.

Erlös Mit den Einnahmen (Spenden) unterstützen die Schauspieler das Jugendheim und das Wohnprojekt, in dem ein Freizeitraum neu gestaltet werden soll.

Termin Eine weitere Aufführung von "Bei uns im Viertel" findet am kommenden Freitag ab 18 Uhr im Lambertus-Jugendheim statt.

Für gut zwei Stunden entführten sie ihr begeistertes Publikum im katholischen Jugendheim in eine andere Welt: Hückelhoven an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Als feine Damen wie Fräulein Lorchen (Meike Flöting) schöne, lange Kleider trugen. Fräulein Lorchen hat ein Problem. Die junge Frau, Tochter des Bäckermeisterpaares Hermann und Apollonia Knuddelmeyer (gespielt von Uwe Zahren und Elfi Hohenforst), ist nämlich heimlich verliebt in Hans Palm (Torsten Schmitz), den Sohn des armen Trunkenbolds. Eine Liaison, die für ihre Eltern alles andere als standesgemäß ist. Darum ist Mutter Knuddelmeyer auch strikt gegen die Verbindung.