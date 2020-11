RP-Leser setzen den Leucht-Turm von Hückelhoven in Szene : Schicken Sie uns Ihr Foto vom Förderturm

So setzte RP-Fotograf Jürgen Laaser den beleuchteten Förderturm in Szene. Doch vielleicht gibt es ja noch mehr Perspektiven? Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Schacht 3 ist jetzt komplett aufwendig saniert. Zum Abschluss der Arbeiten wurde er illuminiert und ist seither abends in leuchtendem Rot ein beliebtes Fotomotiv. Die Redaktion plant eine Seite mit Leserfotos.

HÜCKELHOVEN (gala) „Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezünd’t“: So heißt es im Bergmannslied „Glückauf, der Steiger kommt“. In Hückelhoven leuchtet der Förderturm von Schacht 3 jetzt weit hinaus ins Land. Heimatministerin Ina Scharrenbach hat sein LED-Licht angezünd’t, Zeichen für das Ende der Sanierungsarbeiten. Seither ist das rot glühende Fördergerüst von Sophia-Jacoba mit dem warmweiß angestrahlten Förderrad zigmal fotografiert worden – das Motiv geht durch die sozialen Medien. Die Redaktion plant eine Seite mit Ihren schönsten Turm-Fotos – ob Langzeitbelichtung oder Handyfoto. Bitte senden Sie Ihr Foto vom leuchtenden Förderturm (jpg-Format, mindestens 1 MB) bis einschließlich Sonntag, 22. November, per E-Mail an erkelenz@rheinische-post.de.