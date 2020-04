Fair-Teiler in Rurich : Foodsharing läuft trotz Krise weiter

Info

Mitwirkende 133 Foodsaver gibt es aktuell im Kreisgebiet, 40 bis 50 helfen sehr regelmäßig mit.

Ausgabestellen für gepackte Kisten gibt es in Rurich, Baal, Körrenzig und Gerderath. In Wegberg gibt es die „Futterkisten“. An diesen Schränken können die Lebensmittel noch selbst ausgesucht werden.

Anfragen von Betrieben oder Foodsharern können per E-Mail an Kreis.Heinsberg@foodsharing.network oder an Matt Körfer selbst unter m.koerfer@foodsharing.network gerichtet werden.