Helferabend im historischen Barbarastollen „Gläserner Schacht“ für Gisela Prüfer und Michael Weber

Wer zehn Jahre ehrenamtlich im Förderverein Schacht 3 mitgearbeitet oder sich als Außenstehender in besonderer Weise verdient gemacht hat, wird mit einem ganz besonderen Preis ausgezeichnet: dem Gläsernen Schacht. Beim traditionellen Helferabend im historischen Barbarastollen, der aus dem alten Lehrstreb des Steinkohlebergwerks Sophia-Jacoba entstanden ist, zeichnete Vorsitzender Detlef Stab diesmal Gisela Prüfer und Michael Weber aus. Weber ist der langjährige Busfahrer der ehemaligen Kumpel, er chauffierte die muntere Rentner-Truppe auf ihrem jährlichen Ausflug schon nach Berlin und in den Spreewald. Gisela Prüfer kam durch Ehemann Reinhard zum Schacht, unterstützt den Verein bei seinen Veranstaltungen. In seiner Laudatio hob Stab hervor, dass die Preisverleihung auf einen Vorstandsbeschluss vom 27. September 2009 zurückgeht. Im Hinblick auf die aktuelle Neugestaltung des ehemaligen Zechengeländes an der Sophiastraße sagte der ausgebildete Maschinen-Ingenieur und langjährige Vize-Betriebsratsvorsitzende: „Wir haben weiterhin die spannende Aufgabe, den Menschen etwas zu bieten.“ Nun gelte es, „die Aufgaben der Zukunft gemeinsam zu lösen“. Dabei sei Gisela Prüfer mittendrin im Geschehen, „mit sehr viel Engagement und Herzblut“. Der Gläserne Schacht sei Ausdruck der guten Zusammenarbeit und des Danks für die langjährige Unterstützung des Hückelhovener Denkmals. Busfahrer Michael Weber ist den Ehrenamtlern vom Besucherbergwerk inzwischen ein guter Freund geworden, der ihnen, so Stab wörtlich, „mit Rat und Tat zur Seite steht“. Von den Ausflügen habe er die Frauen und Männer immer wohlbehalten zurückgebracht. Stab erinnerte an die bergmännische Tradition in der Stadt: „Der Steinkohlenbergbau gehörte zu Hückelhoven wie Schlägel und Eisen zum Bergbau.“ Sophia-Jacoba habe hier Geschichte, Tradition, Wirtschaft, Politik, Menschen und Brauchtum geprägt. „Der Bergbau ist das uralte Fundament eines der kulturellen Reichtümer unserer Stadt“, betonte der langjährige Fördervereinsvorsitzende. Stab machte deutlich, wie stark die Verbundenheit mit dem 1997 geschlossenen Bergwerk immer noch ist: „Wir haben uns dem Erhalt und der Pflege von Schacht 3 mit Maschinenhaus und Schachthalle verschrieben.“ Erinnerungen an die Bergbau-Ära und einen wichtigen Teil der Geschichte Hückelhovens wolle man auf diese Weise lebendig halten. Schacht 3 sei zum beliebten Ausflugsziel für alle Altersklassen geworden. Schulen, Vereinen, Gruppen und anderen interessierten Besuchern wolle man weiterhin die Welt des Bergbaus anschaulich erklären. Jetzt wartet der Förderverein erst einmal auf den neuen Mietvertrag, der mit der Stadt geschlossen werden soll, nachdem die Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur Schacht 3 an die Stadtverwaltung als Eigentümerin übertragen hat.