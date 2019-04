Premiere in Ratheim : Erstes Osterfeuer in Ratheim brennt am Karsamstag

Erstes Osterfeuer in Ratheim brennt am Karsamstag

Der Förderverein des katholischen Kindergartens St. Johannes der Täufer will einen alten Brauch aufleben lassen: Er lädt für Samstag, 20. März, zum 1. Osterfeuer auf den Kirmesplatz Mühlenstraße ein. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Ratheim und unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Bernd Jansen wird das 1. Ratheimer Osterfeuer veranstaltet. „Ab 18 Uhr bieten wir den Besuchern Leckeres vom Grill und gekühlte Getränke“, sagt Jürgen Pütz vom Förderverein. Angezündet wird das große Feuer bei Anbruch der Dämmerung nach 19 Uhr. Vor der Osternachtfeier in der Kirche um 21 Uhr wird die Veranstaltung beendet sein. „Wir wollten den alten Brauch nach vorne bringen und testen, wie der Anklang ist“, berichtet Pütz. „Bisher haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen.“ Der Erlös dieser Veranstaltung geht zu 100 Prozent an den Förderverein des Kindergartens, der damit seine Arbeit zum Wohle der Kinder finanziert, getreu dem Motto „Hand in Hand für unsere Kinder“. Das Außengelände soll neu gestaltet werden, auch mit neuen Spielgeräten.