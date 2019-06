Zuschüsse vom Land : 4,2 Millionen Euro für Baal und Brachelen

Hückelhoven Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle traf sich in Düsseldorf mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Ein Fördermittelbescheid des Landes bringt nun den Ausbau der Bahnhöfe in Baal und Brachelen weiter.

Seit Wochen ruhen die Arbeiten im Bahnhof Baal. Nun kann es weitergehen – zumindest das Geld dafür fließt jetzt. Im NRW-Verkehrsministerium in Düsseldorf wurde mit der Übergabe des Fördermittelbescheids die Grundlage für den Ausbau der Bahnhöfe in Brachelen und Baal zum Betrieb des Rhein Ruhr Xpress‘ (RRX) gelegt. Der Bahnhof in Brachelen erhält Zuwendungen in Höhe von nahezu 1,2 Millionen Euro und der Bahnhof in Baal von über drei Millionen Euro.