Wahrzeichen von Hückelhoven : Fördergerüst für die nächsten Jahrzehnte gesichert

Das Fördergerüst von Schacht 3 ist fertig saniert, jetzt ist die Maschinenhalle an der Reihe. Bald wird der Förderturm beleuchtet. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Das Wahrzeichen von Hückelhoven ist „entblättert“: Das Fördergerüst von Schacht 3 ist fertig saniert, die Plane hängt eine Etage tiefer. Es folgen Arbeiten an der historischen Schacht- und Maschinenhalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Laue

Nach gut einem Jahr sind die Sanierungsarbeiten am Fördergerüst von Schacht 3 beendet. Das 49 Meter hohe Wahrzeichen der früheren Zechenstadt ist frisch in der Originalfarbe, Rotbraun seidenmatt, gestrichen. Jetzt folgen Arbeiten an der historischen Schacht- und Maschinenhalle, Arbeiter richten derzeit die Baustelle ein. Die von Bund und Land geförderten, rund drei Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten an dem Denkmal-Ensemble von Sophia-Jacoba sollen 2021 abgeschlossen sein.

„Das Fördergerüst der Zeche Sophia-Jacoba Schacht 3 ist von besonderer Bedeutung, weil es das letzte weithin sichtbare Zeugnis der Bergbaugeschichte im Raum Hückelhoven darstellt“, betonte Usula Mehrfeld von der Geschäftsführung der Dortmunder Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur. „Wir freuen uns, dass es mit Geld aus der Städtebauförderung des Bundes und des Landes gelungen ist, den langfristigen Erhalt dieses hochrangigen Denkmals zu gewährleisten. Die Industriedenkmalpflege in NRW kann mit diesem schönen Objekt einmal mehr punkten“, so Mehrfeld weiter. Darüber freut sich der Vorstand des Fördervereins Schacht 3 um Detlef Stab ebenso wie Bürgermeister Bernd Jansen und Erster Beigeordneter Achim Ortmanns. Der Förderverein hatte sich vor mehr als 20 Jahren dafür eingesetzt, dass der letzte von ehemals drei Schachttürmen nicht abgerissen, sondern unter Denkmalschutz gestellt wird.

iNFO Strebengerüst in Fachwerkbauweise Besonderheit Denkmalwert hat der Förderturm als zweigeschossiges Deutsches Strebengerüst in Fachwerkbauweise. Die beiden Seilscheiben sind übereinander angeordnet, die Fördermaschine steht sehr nah am Gerüst. Historie 1885 begannen Probebohrungen bei Hückelhoven, ab 1914 wurde Steinkohle gefördert. Schacht 3 entstand 1930.

Beim Ortstermin an Schacht 3 begrüßte Bürgermeister Bernd Jansen die Aktivitäten der Stiftung. „Für die Bevölkerung ist das Denkmal ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt. Es erinnert an die große Tradition des Bergbaus und steht mit vielen Aktivitäten damals wie heute für Zusammenhalt und gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung.“ Detlef Stab, Vorsitzender des Fördervereins Schacht 3, äußerte sich ebenfalls hocherfreut, dass die Arbeiten so zügig vorangehen. Die Arbeiten des Vereins – jeden Donnerstag sind 30 bis 40 Mitglieder aktiv, um das Denkmal in Schuss zu halten – konnten trotz viel Staub weiterlaufen, auch während der Sanierungsphase finden Kulturveranstaltungen und Führungen durch den Barbarastollen statt.

In den letzten Monaten arbeiteten sich Experten am Turm von oben nach unten. Sie sanierten in Handarbeit die gewölbte Dachhaube, lösten vom Stahlgerüst lose Teile, um sie zu restaurieren oder nach historischem Vorbild zu rekonstruieren, brachten nach dem Sandstrahlen eine Grundierung, einen Zwischenanstrich und die Schlussbeschichtung auf.