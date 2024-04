Dreck-weg-Tag in Hückelhoven Fleißige Hände halten Hückelhoven sauber

Der Plan konnte durch das Engagement der gelernten Sozialarbeiterin, die zuvor in der Nachbarschaft von Haustür zu Haustür gegangen war, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und möglichst viele fleißige Helferinnen und Helfer anzuwerben, rasch in die Tat umgesetzt werden. Ziel der Quartiersmanagerin ist es, mit verschiedenen Projekten und Veranstaltungen das soziale Miteinander zu fördern – das Ganze natürlich Hand-in-Hand mit einer engagierten Nachbarschaft. Um die Straßen der ehemaligen Zechensiedlung auch in Zukunft möglichst sauber zu halten, wolle man „mit gutem Beispiel vorangehen“, betonte die Stadtbeauftragte. Besonders wichtig, betonte sie, sei ihr die gemeinsame Arbeit mit Türkin Demircioglu, die auch in dem Hückelhovener Stadtteil wohnt und ihr beim Netzwerken unter die Arme greift. Demircioglu betonte: „Wir haben die Familien zusammen aufgesucht, wir sind ein gutes Team“.