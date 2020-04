Tipps aus Hilfarth : Einfache Übungen fürs Wohnzimmer

Jürgen Meuser mit Marion Kaiser im Bewegungszentrum in Hilfarth an der Marienstraße. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Jürgen Meuser, Vorsitzender des Kreissportbunds, verrät, wie man sich fit hält – gegen Muskelschwund und Schmerzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Soziale Kontakte meiden, möglichst zu Hause bleiben: Training im Verein, Sportunterricht in der Schule und Bewegungseinheiten in den Kindergärten gibt es seit vielen Wochen nicht mehr. Jürgen Meuser, seit gut einem Jahr Vorsitzender des Kreissportbunds, warnt vor den Folgen. „Wenn man nur zu Hause sitzt und sich nicht mehr bewegt, kann es zu Disbalancen, also einem gestörten Gleichgewicht, Schmerzzuständen oder sogar Muskelschwund kommen“, sagt der Hilfarther.

Der 60-Jährige, der sich unter anderem mit Skifahren fit hält, empfiehlt Menschen, die sich in Quarantäne befinden oder sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, einfache Übungen, die im Wohnzimmer ohne Geräte oder Zubehör möglich sind. Besonders wichtig sei es, sich zunächst aufzuwärmen. Eine Möglichkeit: Walken auf der Stelle, fünf bis sieben Minuten lang, dazu die Arme kreisen lassen. „Der Muskelapparat verkürzt sich unweigerlich, wenn man jetzt viel zu Hause sitzt“, weiß der Vorsitzende des Kreissportbunds.

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Stütz- und Bewegungsapparats könnten aber gut stabilisiert und verbessert werden mit ein paar Minuten Training zu Hause. Schon einfaches, langsames Kopfdrehen kann helfen, um in der langen Corona-Zeit nicht einzurosten. Jürgen Meuser: „Man versucht, sich dabei selber über die Schulter zu schauen. Zu jeder Seite acht bis zehn Mal drehen bei drei Durchgängen.“ Nach einer etwa zweiminütigen Pause geht es weiter mit der gleichen Übung, diesmal mit Rotation des Kopfes. Am Ende der Rotation den Kopf in Richtung Schulter senken und nicken. Das Dehnen der oft verkürzten Nacken- und Schultermuskulatur sei Ziel dieser einfachen Übung, so Meuser.

Und weiter: In Seitenlage die Beine im rechten Winkel übereinander legen, dabei die Arme gestreckt übereinander legen. Den Oberarm mit dem Oberkörper zur anderen Seite drehen, die Knie zusammengedrückt am Boden halten. In dieser Position 20 bis 30 Sekunden verharren. Dann die Position zur anderen Seite wechseln und die Übung erneut durchführen. Meuser erläutert: Die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule werde auf diese Weise verbessert. Je beweglicher die Brustwirbelsäule sei, desto weniger Probleme seien im Bereich des Nackens und der Schultergelenke zu erwarten.