Hückelhoven: Fit fürs Klettern in der Jugendarbeit

Hückelhoven Fortbildung des Stadtjugendrings Hückelhoven in Kletteranlagen.

Dabei hatten die Teilnehmenden für die Zertifizierung vom Landessportbund so einiges zu leisten: Neben verschiedenen Knoten mussten sie das richtige Überprüfen und Anlegen des Kletterequipments kennen, Knoten und Anseiltechniken können, das Sichern mit unterschiedlichen Sicherungsgeräten beherrschen und sich in Material und Ausrüstung umfangreich auskennen. Darüber hinaus erlernten sie das eigene sichere Abseilen und Ablassen aus schwindelerregender Höhe und vieles mehr. Mitgemacht haben Jugendliche und Erwachsene vom Evangelischen Jugendzentrum Rainbow, vom Technischen Hilfswerk und von den Pfadfindern. Auch die Streetworkerin der Stadt Hückelhoven war mit dabei. Bezahlt hat das alles der Stadtjugendring - auch, um den nicht gerade billigen Kursus möglichst allen von Anfang an barrierefrei und chancengleich zu ermöglichen. Dafür "quälten" sich die Kursabsolventen dann auch von morgens bis nachmittags in einem 15 Meter hohen Indoor-Kletterturm in Mönchengladbach und ebenso lange an der Outdoor-Kletterwand des Bildungswerkes des Landessportbundes in Bochum.