Feuerwehr im Einsatz Schon wieder qualmt es aus Kellern in Hückelhoven

Daher war die Sorge groß, als am Montag gleich doppelt die Meldung „Kellerbrand“ aufkam. Am Berresheimring hatte ein Passant eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerschacht gemeldet. Die Feuerwehr konnte nach einer ersten Begehung und Begutachtung hier allerdings schnell Entwarnung geben. Aufgrund einer gelatzten Rohrleitung vom Fernwärmenetz war es zu einer starken Bildung von Wasserdampf gekommen. Auf dem Rückweg zur Wache mussten die Wehrleute allerdings einen Zwischenstop einlegen. Das altbekannte Ziel: die Keller des Provinzialhauses an der Parkhofstraße.