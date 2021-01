Einsätze für die Feuerwehr : Feuerwehr streut Ölspuren ab

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hückelhoven mussten am ersten Wochenende des Jahres mehrere Ölspuren beseitigen. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Die Feuerwehr musste am ersten Wochenende 2021 zu vier kleineren Einsätzen ausrücken. Unter anderem war durch gezündetes Feuerwerk ein Gebüsch an der Aula des Gymnasiums in Brand geraten.

Neues Jahr, neues Glück. In 2021 soll vieles anders, vieles besser werden. Einige Menschen nehmen sich diesen Vorsatz zu Herzen, um in ihrem Leben eine Veränderung herbeizuführen. Ob dies von Dauer ist oder nur ein kurzes Intermezzo, ist von Person zu Person unterschiedlich. Häufig halten die guten Vorsätze einige Wochen, bei besonders ehrgeizigen auch mal Monate. Manchmal ist aber bereits auch schon nach ein paar Tagen wieder alles beim Alten.

So auch bei der Feuerwehr in Hückelhoven. Denn für die Einsatzkräfte begann das neue Jahr so, wie das alte Jahr endete: mit Ölspuren. Am ersten Wochenende des Jahres 2021 musste die Feuerwehr zu insgesamt vier Einsätzen ausrücken. Ein Überblick.

Samstag, 2. Januar, 8.50 Uhr: Die Einsatzkräfte aus Hilfarth wurden um kurz vor neun Uhr wegen einer Ölspur alarmiert. Gemeldet wurde eine Fahrbahnverunreinigung im Bereich der Goethestraße. Nachdem die Kräfte den Bereich erkundet hatten, mussten weitere Einheiten aus Brachelen und Hückelhoven angefordert werden. Die Ölspur begann bereits in Brachelen an der Stadtgrenze und erstreckte sich bis zum Kreisverkehr nach Ratheim. Die Feuerwehr streute die Gefahrenbereiche ab, die Strecken außerhalb der Ortschaften wurden anschließend durch ein Spezialfahrzeug einer Fachfirma gereinigt. Gegen 11 Uhr war der Einsatz für die insgesamt 22 Einsatzkräfte beendet.

Samstag, 2. Januar, 9.10 Uhr: Auch in Ratheim wurde eine Ölspur gemeldet. Nach einer Begutachtung der Einsatzkräfte aus Ratheim wurde Hilfe von den Kollegen aus Kleingladbach und Hückelhoven angefordert, da sich auch hier die Ölspur durch den kompletten Ort zog. Die Kräfte streuten die Ölspur ab und der städtische Bauhof setzte eine Kehrmaschine ein. Um 11.30 Uhr war für die 20 Einsatzkräfte der Einsatz beendet.

Samstag, 2. Januar, 15.15 Uhr: Erneut wurde in Ratheim eine Ölspur gemeldet. Hier musste der gesamte Straßenverlauf auf einer Länge von 600 Metern mit Bindemittel abgestreut werden. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz für die elf Feuerwehrleute beendet.