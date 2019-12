Ehrung in Hückelhoven : Höchste Anerkennung für wirksame Hilfe

Mit Ehrenzeichen wurde der langjährige Einsatz von Feuerwehrleuten in Hückelhoven gewürdigt.

Helfer in Blau begrüßte Erster Beigeordneter Achim Ortmanns beim Ehrenabend für die Freiwillige Feuerwehr in der Mehrzweckhalle Kleingladbach. Er dankte im Namen des Bürgermeisters, des Rates und der Bevökerung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im aktiven Feuerwehrdienst. „Sie sind rund um die Uhr bereit, für die Sicherheit der Mitbürger sowie unserer Stadt zu sorgen“, sagte Ortmanns. „Sie sind in Minuten zur Stelle, um wirksame Hilfe zu leisten, wenn anderen Menschen oder unserer Stadt Gefahr droht. Das verdienst höchste Anerkennung.“

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen für 35 Jahre Dienstzeit wurde Alexander Cremer (Löschgruppe Baal) ausgezeichnet. Ehrungen in Silber für 25-jährigen Dienst gab es für Sascha Henseler (Löschgruppe Brachelen) und Jens Schröder (Hil­farth). In Abwesenheit geehrt wurden Michael Oehrl (25 Jahre, Hil­farth) und Robert Ortmann (35 Jahre, Millich). Stellvertretender Kreisbrandmeister Günter Paulzen ehrte für 60 Jahre Günter Roß (Löschgruppe Hückelhoven), für 40 Jahre Hans Wilms (Baal), Matthias Weck (Brachelen), Ulrich Netten (Hückelhoven), Andreas Scheunemann (Kleingladbach), Roland Sieben (Ratheim); für zehn Jahre Marius Rible (Baal), Philipp Schumacher (Brachelen), Jacob Coenen (Hil­farth), Dennis Eckert, David Loers und Dennis Peters (Hückelhoven), Lars Feddersen (Millich), Leon Grabbe (Ratheim), Philipp Müller und Andrea Sommer (Rurich).

Die Einsatzbereitschaft würdigte auch Sven Lange, Leiter der Feuerwehr Hückelhoven: „Euer Pulsschlag wird schneller, ihr seid schlagartig hellwach, ihr hört das Aufheulen der Sirene und das durchdringende Piepsen des Meldeempfängers“, schilderte Lange eine Alarmsituation. Wenn unbeteiligte Menschen die Martinshörner hören, sähen sie den Einsatzfahrzeugen nur einen Moment nach, gingen wieder an die Arbeit oder ins Bett. Doch die Feuerwehrkameraden trügen freiwillig Verantwortung für den in Not geratenen Mitmenschen. Sie seien doppelt engagiert: im Beruf und in der Freiwilligen Feuerwehr. Dieses doppelte Engagement zeichne mehr als eine Million Frauen und Männer in Deutschlands freiwilligen Feuerwehren aus. Lange zollte dem selbstlosen Engagement höchsten Respekt und dankte jedem Einzelnen.