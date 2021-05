Feuerwehr löscht gerade noch rechtzeitig : Schuppen in Millich in Flammen

Garage und Wintergarten wurden durch das Feuer – genau wie einige Fenster der umliegenden Häuser – stark beschädigt. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Aus unklarer Ursache war der Schuppen am späten Samstagnachmittag in Vollbrand geraten. Verletzt wurde niemand, dennoch entstanden schwere Schäden am angrenzenden Haus.

(cpas) Am Hahnenwinkel in Millich ist am späten Samstagnachmittag ein Schuppen in Vollbrand geraten. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor er auf das angrenzende Wohnhaus übergriff, dennoch sind an Teile des Hauses sowie des Nachbarhauses schwere Schäden entstanden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei sie gegen 18.20 Uhr zu dem Einsatz alarmiert worden, als gleich mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung meldeten. Als die Kräfte eintrafen, stand der an eine Doppelgarage angrenzende Holzschuppen aus bislang unklarer Ursache bereits in Vollbrand und hatte auf den angrenzenden Wintergarten übergegriffen – erste Löschversuche der Bewohner mittels Gartenschlauch halfen nicht.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich unter höchster Anstrengung gerade noch löschen, bevor es auf das Haus übergriff. „Aufgrund der hohen Brandintensität sowie der Wärmestrahlung waren bereits an einem Wintergarten die Scheiben geplatzt, mehrere Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen, sowie die angrenzende Garage und das Nachbarhaus beschädigt worden“, teilte die Feuerwehr mit.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Im Nachgang kontrollierten die Wehrleute die Wohnräume der betroffenen Wohnhäuser mit einer Wärmebildkamera auf Beschädigungen. Im Einsatz waren in Millich am Samstagabend insgesamt 42 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit zwölf Einsatzfahrzeugen.