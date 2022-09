Freiwillige Feuerwehr : Hückelhovens Wehrleitung wächst

Sven Lange, Wehrleiter der Feuerwehr der Stadt Hückelhoven. Er bekommt nun zwei Stellvertreter. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Weil die Aufgaben umfangreicher werden, gibt es einen zweiten Stellvertreter. Josef Loers und Andreas Worms sind künftig die beiden Vertreter für Wehrleiter Sven Lange.

In Zukunft wird die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven zwei stellvertretende Leiter haben. Der Rat der Stadt hat den Weg dafür freigemacht. Neben Wehrleiter Sven Lange war bislang Frank Bocken einziger Stellvertreter in der Wehrleitung. Das soll sich nun ändern, denn die Aufgaben in Reihen einer schlagkräftigen Feuerwehr werden immer vielfältiger und herausfordernder.

Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz Nordrhein-Westfalen sieht vor, dass bis zu zwei Stellvertreter des Leiters einer Feuerwehr bestellt werden können. In Städten vergleichbarer Größe sind bereits zwei Stellvertreter im Amt, so etwa in Erkelenz.

Die Amtszeit von Frank Bocken ist abgelaufen. Wegen der Corona-Pandemie musste das Verfahren zur Bestellung eines Nachfolgers zunächst zurückgestellt werden, daher hatte Bocken seine Aufgaben bislang weitergeführt.

Nach der Anhörung der Feuerwehr und vor Kreisbrandmeister Klaus Bodden fiel die Wahl der Hückelhovener Wehrleute auf Brandoberinspektor Josef Loers und Brandinspektor Andreas Worms, beide gehören der Löscheinheit Hückelhoven an. Loers und Worms sind vorerst kommissarisch zu stellvertretenden Wehrleitern bestellt, denn beide sind noch für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Diese Lehrgänge müssen in den kommenden beiden Jahren absolviert sein. Nach der erfolgreichen Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen kann die Bestellung für die Dauer von insgesamt sechs Jahren erfolgen.

Josef Loers und Andreas Worms werden in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Ernennung erfolgt schließlich durch den Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen.