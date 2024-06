Feuerwehr Hückelhoven Unbekanntes weißes Pulver löst Einsatz aus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten das Gebäude in speziellen Schutzanzügen und erkundeten den betreffenden Bereich. Josef Loers: „Wir haben die unbekannte Substanz aufgenommen und in Behältern verpackt. Diese werden nun bei der Berufsfeuerwehr in Köln entsprechend untersucht. Jedoch wird ein endgültiges Ergebnis eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.“ Nach Hückelhoven kam am Freitagmorgen auch ein Analytic Task Force Team aus Köln.