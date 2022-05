Feuerwehr in Hückelhoven mit Boot unterwegs : Personensuche in der Rur bleibt erfolglos

Hückelhoven Die Einsatzkräfte haben keine Hinweise auf eine vermisste Person finden können. Daraufhin brachen sie die Suche ab. Stattdessen haben sie einen spannenden Fund gemacht.

Am Sonntag, 15. Mai, wurde die Feuerwehr in Hückelhoven in den Morgenstunden zu einem Einsatz gerufen. An der Rur, nahe des Adolfosees, waren Kleidungsstücke aufgefunden worden. Weil zudem ein Fahrrad, an welchem sich ebenfalls Kleidungsstücke in den Taschen befanden, in der unmittelbaren Umgebung in der Rur gesichtet wurde, gab es für Polizei und Feuerwehr Grund zur Annahme, dass eine Person in die Rur gestürzt sein könnte.