Einsätze für Feuerwehr Hückelhoven : Ausströmung von Chlorgas gestoppt

Am Hückelhovener Hallenbad hatte die Alarmanlage für Chlorgasausströmung ausgelöst, die ein Großaufgebot der Feuerwehr in Marsch gesetzt hatte. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Zunächst ein Wohnungsbrand, dann ein Einsatz im Hallenbad: Am Freitag und Samstag hatte die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven eine Menge zu tun.

Die Alarmanlage für Chlorgasausströmung hatte am frühen Samstag, 17. September, 7 Uhr, am Hückelhovener Hallenbad ausgelöst und ein Großaufgebot an Rettungskräften in Marsch gesetzt.