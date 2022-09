Sébastien Laye aus Kleingladbach : Als Spätberufener zum Retter geworden

Sébastian Laye ist Quereinsteiger bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kleingladbach. Foto: Ruth Klapproth

Kleingladbach Wer zur Freiwilligen Feuerwehr will, muss nicht zwingend schon im jugendlichen Alter einsteigen. Sébastien Laye, der Kleingladbacher, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wertvoll auch Quereinsteiger sind. Und wie wichtig deren Hilfe ist.

Ursprünglich stammt er aus dem Saarland. Als Sohn eines französischen Vaters hat Sébastien Laye dann auch eine Zeit in Frankreich gelebt, dann in Frankfurt und Neuss. Seit knapp zwölf Jahren ist er in Hückelhoven, und hat dort im Ortsteil Kleingladbach seine zweite Familie gefunden – und das im Alter von 37 Jahren. Die Rede ist von der Löscheinheit Kleingladbach der Hückelhovener Feuerwehr.

„Ich habe damals geschaut, wie ich mich im Ort einbringen kann. Da war ich erst kurz beim Fußball“, sagt Laye. Doch so richtig sei das nichts für ihn gewesen. Als ihn dann einer seiner späteren Kameraden der Feuerwehr fragte, ob er nicht mal vorbeikommen wolle, habe er ganz spontan zugesagt. „Es herrschte von Beginn an eine angenehme Atmosphäre“, erinnert sich der gebürtige Saarländer. Zwei Tage später fand eine Übung statt, die er sich angeschaut hat. Dann war für Sébastien Laye klar, dass dies sein Ding ist. Schon früher habe er die Feuerwehr faszinierend gefunden, doch aufgrund von Studium, Arbeit und Familie habe es sich nie ergeben. Zunächst half Laye etwa zwei Jahre mit, packte an, wo Hilfe erforderlich war. Dann entschied er sich, die Grundausbildung zu beginnen. Die ist für alle gleich.

Anfangs, so berichtet er, sei er ein wenig zögerlich gewesen. Um ihn herum waren die meisten, mit denen er die Grundausbildung absolvierte, junge Männer, die aus der Jugendfeuerwehr kamen. Doch die Angst sei ihm schnell genommen worden, sagt er. „Der Umgang miteinander hat mich sehr gestärkt. Jeder hilft jedem, das ist toll“, sagt Laye.

Sébastien Laye ist also ein Quereinsteiger, ein Spätberufener. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht schon im jugendlichen Alter den Weg zur Feuerwehr finden muss, sondern dass dies auch später möglich ist. „Im Grunde gibt es kein ‚zu alt‘ für die Feuerwehr“, sagt er voller Überzeugung. Wenn sich jemand wirklich für die Feuerwehr interessiere, finde sich immer etwas, wo man mithelfen könne. „Auch mit 50 kann man noch zur Feuerwehr kommen“, sagt er. So seien etwa auch Berufskraftfahrer, die auch die großen Einsatzfahrzeuge steuern dürfen, gerne gesehen.

Um neue Mitglieder für sich zu gewinnen und einen Einblick in den Aufgabenbereich der Feuerwehr zu bieten, hat die Löscheinheit Kleingladbach in den sozialen Medien eine Vorstellungsreihe ins Leben gerufen. Dort berichten die Wehrleute auch von ihrer Motivation und darüber, was sie an der Feuerwehr so schätzen. Für Sébastien Laye ist dies definitiv die Kameradschaft und der Zusammenhalt. „Wir helfen uns immer gegenseitig, auch außerhalb des Dienstes“, betont der 45-Jährige. Und die Kampagne soll auch eine Präsenz im Ort schaffen. Es sind die Leute aus dem Ort, die in der Löschgruppe aktiv sind. Schließlich seien rund 95 Prozent der Wehrleute in Deutschland bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Inzwischen ist der Kleingladbacher seit acht Jahren Teil der Löschgruppe. Trotzdem ist er einer derjenigen mit den wenigsten Dienstjahren auf dem Buckel. Wer wie die meisten Feuerwehrleute bereits als Jugendlicher den Weg zur Feuerwehr findet, hat über die Jahre eine gewisse Erfahrung vorzuweisen. In Einsätzen kann, besonders wenn es mal hektisch wird, aber auch eine gewisse Lebenserfahrung von Vorteil sein, um einen kühlen Kopf zu behalten. „Egal in welchem Alter man zur Feuerwehr kommt, es kann alles Vorteile haben“, sagt Laye.