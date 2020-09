Brandstiftung in Hilfarth vermutet : Morscher Baum an der Rur brannte an zwei Tagen

Die Feuerwehr musste gleich zweimal an der Rur bei Hückelhoven-Hilfarth löschen. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Spaziergänger hatten am Freitag gegen 15.05 Uhr die Feuerwehr zu einem Kleinbrand in der Nähe von Hilfarth alarmiert. Unweit vom Radwanderweg an der Rur war aus bislang unbekannter Ursache ein Baumstamm in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache konnten an der Einsatzstelle keine Rauchentwicklung feststellen und kontrollierten den Baumstamm vorsorglich mit einer Wärmebildkamera. Dabei stellten sie im Inneren eine Temperatur von 90 Grad Celsius fest. Mit einer Kettensäge wurde der Baumstamm großflächig geöffnet und der Schwelbrand mit einem Hohlstrahlrohr abgelöscht.

Das war bereits der zweite Einsatz am selben Baum. Bereits am vergangenen Dienstag um 23.21 Uhr rückte der Löschzug 1 zu der Wiese in der Nähe der Weserstraße aus. Die Einsatzkräfte setzten ein Hohlstrahlrohr ein, löschten den Brand und wässerten im Nachgang auch das nähere Umfeld.