Feuerwehr Hückelhoven Neues Gerätehaus in Millich geplant

Wie wichtig es ist, eine technisch vernünftig ausgestattete Feuerwehr in der eigenen Stadt zu wissen, wurde den Bürgern Hückelhovens im Sommer 2021 ganz deutlich vor Augen geführt, als das Hochwasser an einigen Stellen in der Stadt für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller sorgte. Die Wehrleute waren mehrere Tage im Dauereinsatz – und am Ende ist glücklicherweise alles recht glimpflich ausgegangen.