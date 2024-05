Aus dem Hückelhovener Bauausschuss So geht es mit dem Bau des Millicher Gerätehauses weiter

Einstimmig sprachen sich danach die Ausschussmitglieder für die Plane aus, die ihnen René Strobel vom Architekturbüro Greven als Projektleiter vorgestellt hatte. In unmittelbarere Nähe zum Gerätehaus soll auf der gegenüberliegenden Seite des Schützenwinkels an der Schaufenberger Straße in Millich das neue Gerätehaus entstehen. Der Standort war bereits früher vom Stadtrat beschlossen worden. Wegen der Beschaffenheit des Grundstücks gibt es eine etwas ungewöhnliche Anordnung, bei der die Fahrzeughalle schräg zu den Funktionsräumen angeordnet ist. Auch ist es erforderlich, für die Fahrzeuge der Feuerwehrleute eine eigene Zufahrt über den Schützenwinkel zu Stellplätzen zu bauen, um ausreichend Raum für die Feuerwehrfahrzeuge an der Ein- und Ausfahrt zu behalten.